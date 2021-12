Tijdstraf voor Verstappen tijdens Formule 1-race Saudi-Arabië

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn tijdens de Grote Prijs van Saudi-Arabië met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde kort nadat de Brit had geprobeerd de Nederlander in te halen om de koppositie over te nemen. De coureur van Red Bull sneed daarbij een bocht af en moest van de wedstrijdleiding alsnog de eerste plaats afstaan aan de coureur van Mercedes.

Bij het teruggeven van die positie ging het mis. Terwijl Verstappen inhield, reed Hamilton tegen de achterkant van de Red Bull van de Nederlander op. De raceleiding besloot Verstappen voor het afsnijden van Hamilton bij diens inhaalpoging een tijdstraf van 5 seconden te geven.