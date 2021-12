Verstappen moet zich melden bij stewards in Djedda

Max Verstappen en Lewis Hamilton moeten zich samen melden bij de stewards. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull en de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes moeten daar opheldering geven over hun botsing in de slotfase van de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Verstappen en Hamilton worden om 21.40 uur Nederlandse tijd verwacht bij de stewards, die als jury in de Formule 1 fungeren.

Verstappen hield op een recht stuk in omdat hij de leidende positie op advies van zijn Red Bull-team wilde teruggeven aan de Brit, nadat hij die even daarvoor had behouden door een bocht af te snijden. Hamilton leek verrast door de manoeuvre van zijn Nederlandse rivaal, hield ook in en reed vervolgens tegen de achterkant van de Red Bull-bolide. De Brit liep daarbij een beschadigde voorvleugel van zijn Mercedes op.

Verstappen liet Hamilton enkele rondes daarna alsnog passeren, maar pakte de eerste plaats direct weer terug. Even later haalde de Brit hem weer in. Hamilton reed daarna naar de winst, Verstappen eindigde als tweede. De twee titelrivalen gaan volgende week met evenveel punten naar Abu Dhabi (369,5). Wie daar voor de ander eindigt, pakt de wereldtitel.

Verstappen kreeg tijdens de race al 5 strafseconden voor het afsnijden van de eerste bocht, waarmee hij een aanval van Hamilton op zijn leidende positie afsloeg.