Verstappen start vanaf plek drie, geen nieuwe versnellingsbak

Max Verstappen vertrekt gewoon vanaf de derde startpositie in de Grote Prijs van Saudi-Arabië in de Formule 1. Hij heeft geen nieuwe versnellingsbak laten monteren in zijn Red Bull.

Er was vrees dat de Nederlander het onderdeel zou moeten vervangen nadat hij zaterdag in de kwalificatierace tegen een muur langs de baan was gebotst. In dat geval zou hij voor straf vijf plaatsen worden teruggezet.

Bij het uitbrengen van de definitieve startopstelling, ongeveer drie kwartier voor de race, bleek dat er geen sprake is van het plaatsen van een nieuwe versnellingsbak. Wel zijn er tal van andere onderdelen vernieuwd, maar die leveren geen straf op.

De 24-jarige Limburger reed een half uur voor de start zonder problemen zijn opwarmronde. “De versnellingsbak heeft wel wat te verduren gekregen, maar voor zover we hebben kunnen zien, is alles in orde”, zei technische baas Adrian Newey van Red Bull.

Verstappen start achter de Mercedessen van titelrivaal Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De Nederlander leidt in de WK-stand met 8 punten voorsprong op Hamilton. Als hij in Djedda minimaal 18 punten meer scoort dan de Brit, is hij één race voor het einde van het seizoen zeker van de titel. Zo niet, dan valt de beslissing volgende week in de slotrace in Abu Dhabi.