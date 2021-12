Verstappen ziet Hamilton in Saudi-Arabië op gelijke hoogte komen

Max Verstappen zal alles op alles moeten zetten om zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. De Nederlander eindigde in een bijzonder chaotische Grote Prijs van Saudi-Arabië als tweede achter zijn grote rivaal Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kwam door zijn zege en de snelste raceronde in punten gelijk met Verstappen. De titelstrijd wordt nu over een week beslist in de slotrace in Abu Dhabi.

Zelden verliep een race in de Formule 1 zo chaotisch als op het gloednieuwe circuit van Djedda. Hoewel de start tot verrassing van velen foutloos verliep, begon het drama na tien ronden met een crash van Mick Schumacher. Die leidde een bijzonder rommelige fase in waarbij de race tot twee keer toe werd stilgelegd en ook twee keer een herstart vanuit stilstand volgde.

Bij de eerste hertstart vertrok Verstappen van poleposition, maar de Nederlander werd voor de eerste bocht ingehaald door Hamilton. De coureur van Red Bull sneed echter af in de chicane, waardoor Hamilton terugviel naar plek drie. Wedstrijdleider Michael Masi besloot in te grijpen nadat de race na een nieuwe crash weer was stilgelegd en bepaalde dat Verstappen zijn positie bij de tweede herstart moest teruggeven aan Hamilton. Red Bull had de mogelijkheid het voorstel van Masi af te wijzen, maar de renstal besloot gehoor te geven aan het verzoek.

Hamilton lag dus voor Verstappen bij de tweede herstart, maar de Nederlander schoot de Brit voorbij in de eerste bocht en nam de leiding. Vervolgens begon het jagen van de Brit op Verstappen. De coureur van Red Bull hield lang stand, maar moest zo’n tien ronden voor het einde een aanval van Hamilton pareren. Daarbij sneed hij de bocht af. De wedstrijdleiding besloot dat de Nederlander zijn eerste plaats moest afstaan en gaf hem ook nog een tijdstaf van 5 seconden.

Bij het inhouden om Hamilton voorbij te laten gaan, kwamen de twee rivalen met elkaar in botsing. Hamilton reed een stuk van zijn voorvleugel kapot op de achterkant van de auto van Verstappen. Het incident luidde weer een rommelige fase in met als uiteindelijke resultaat dat Hamilton ondanks zijn schade de leiding in handen kreeg en die niet meer afstond. Verstappen kwam op 11 seconden achterstand als tweede langs de finishvlag, met Valtteri Bottas in zijn Mercedes op een kleine halve minuut als derde.