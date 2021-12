Hill: bepaal vooraf de straf bij mogelijke botsing in slotrace F1

Damon Hill adviseert de wedstrijdleiding van de Formule 1 al voorafgaand aan de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi duidelijk te maken wat er gebeurt als de titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar in botsing komen. De Brit, die in 1996 de wereldtitel in de koningsklasse veroverde, maakte in de jaren 90 twee keer mee hoe het seizoen eindigde met een crash tussen de twee kandidaten voor de titel.

“We hebben een precedent, het WK van 1997, toen alle punten van Michael Schumacher werden ingetrokken”, zei Hill na de incidentrijke GP van Saudi-ArabiĆ« als analist bij Sky Sports. “De FIA zou de teams en coureurs vooraf duidelijk moeten maken wat het waarschijnlijk gaat doen in het geval er een botsing plaatsvindt. Pakken ze punten af? Wat is de straf?”

Verstappen en Hamilton beginnen zondag met een gelijk puntenaantal (369,5) aan de slotrace in Abu Dhabi. In Saudi-Arabiƫ vochten ze een verbeten duel uit op de baan. Meerdere keren raakten ze elkaar.