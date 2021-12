Mercedes: race van vorig jaar in Abu Dhabi zegt niets over zondag

Max Verstappen reed vorig jaar van start tot finish aan de leiding in de Grote Prijs van Abu Dhabi, maar dat zegt volgens het Formule 1-team van Mercedes niets over de race van zondag. Dan wordt de titelstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton beslist op het ruim 5,2 kilometer lange Yas Marina Bay-circuit, dat dit jaar op een aantal plekken is aangepast en iets is ingekort.

“Vorig jaar was Lewis net hersteld van het coronavirus toen hij hier racete”, zegt directeur Andrew Shovlin van Mercedes. “Hij kon daardoor niet op de toppen van zijn kunnen presteren. Na analyse van die race kwamen we ook tot de conclusie dat we de auto’s verkeerd hadden afgesteld, de set-up was niet goed. We hadden het kampioenschap al binnen en gebruikten dat weekeinde vooral om de banden uit te testen. De auto was niet in balans en dat kostte ons de race.”

Verstappen vertrok in de slotrace van 2020 van poleposition en domineerde van start tot finish. De Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Hamilton eindigden respectievelijk als tweede en derde. Verstappen en Hamilton gaan nu met precies hetzelfde puntenaantal (369,5) naar Abu Dhabi voor de 22e en laatste race van het seizoen 2021.

“We zien Yas Marina Bay als een nieuw circuit”, zei Shovlin over de aanpassingen die zijn gedaan. “We weten wat we moeten doen, we gaan voor de winst.” Als Verstappen en Hamilton beiden buiten de punten eindigen, gaat de wereldtitel naar de Nederlander omdat hij dit seizoen meer overwinningen heeft geboekt (9-8).

Tussen 2014 en 2019 won steeds een Mercedes-coureur de Grote Prijs van Abu Dhabi. Hamilton zegevierde vier keer.