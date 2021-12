Olympisch sprintkampioen Jacobs in februari weer in actie

Olympisch kampioen op de 100 meter Lamont Marcell Jacobs komt in februari weer in actie op de atletiekbaan. De sprintkampioen uit Italië heeft tijdens een boekpresentatie in Rome gezegd dat hij zal deelnemen aan de ISTAF-wedstrijden in de Duitse hoofdstad Berlijn op 4 februari.

Jacobs moet zijn eerste wedstrijd nog lopen sinds hij afgelopen zomer op de Spelen van Tokio verrassend olympisch goud pakte op de 100 meter. Hij sloeg na die triomf vijf wedstrijden in de Diamond League over.

Volgens de zaakwaarnemer van Jacobs lagen er geen blessures of andere gezondheidskwesties ten grondslag aan de pauze. “Het is gewoon zo dat Marcell zo veel heeft gegeven dit jaar, alles wat hij had. Doorgaan met presteren zou risico’s op een blessure alleen maar vergroten.”