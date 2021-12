Ontknoping titelstrijd in Formule 1 lijkt op die van 1974

De strijd om de wereldtitel in de Formule 1 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton kent een ontknoping die lijkt op die van 1974. Toen begonnen voor het laatst twee titelkandidaten met exact evenveel punten aan de slotrace. Dat waren Emerson Fittipaldi en Clay Regazzoni, die het seizoen afsloten in de Verenigde Staten.

Fittipaldi, de Braziliaan van McLaren, besliste het duel met de Zwitser van Ferrari in zijn voordeel. Er was dat jaar sprake van vijftien races. Zondag strijden Red Bull-coureur Verstappen en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton van Mercedes in Abu Dhabi om de titel. Beiden hebben na 21 van de 22 races 369,5 punten.

Het is de dertigste keer sinds het ontstaan van de Formule 1 in 1950 dat de beslissing valt in de slotrace. Ook in 1984 was het bijzonder spannend. De Oostenrijker Niki Lauda veroverde toen de titel met een half punt voorsprong op de Fransman Alain Prost. Acht keer werd een rijder kampioen met slechts 1 punt voorsprong. Dat gebeurde in 1958, 1961, 1964, 1976, 1981, 1994, 2007 en 2008.

De spannendste ontknoping in de laatste jaren was in 2016, toen de Duitser Nico Rosberg (Mercedes) met 5 punten voorsprong eindigde op zijn teamgenoot Hamilton. De Brit verloor de titel in 2007 al eens met 1 punt verschil aan de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari). Een jaar later nam hij revanche door het kampioenschap te winnen met 1 punt voorsprong op de Braziliaan Felipe Massa (Ferrari).

Bij het onwaarschijnlijke scenario van een gelijke stand na de race van zondag gaat de wereldtitel naar Verstappen. De Nederlander won negen grands prix dit seizoen tegenover acht voor Hamilton. Bij dezelfde uitgangspositie in 1974 eindigde Fittipaldi in de slotrace als vierde. Dat was genoeg voor de titel omdat Regazzoni slechts elfde werd.