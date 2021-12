Roeibond neemt ook afscheid van coach Verdonkschot

Na Mark Emke stopt ook Josy Verdonkschot als hoofdcoach bij de Nederlandse roeibond. Technisch directeur Hessel Evertse bevestigt dat Verdonkschot (65) zijn ontslag heeft aangeboden. De coach van de vrouwen kon zich niet vinden in de nieuwe structuur waarin Eelco Meenhorst is gepromoveerd tot hoofdcoach.

“We hebben de tijd genomen om voor Josy een passende plek te vinden in de organisatie, maar uiteindelijk heeft hij besloten dat er sprake is van een te groot verschil van inzicht”, aldus Evertse, die eerder Emke zag stoppen als mannenhoofdcoach. Meenhorst was verantwoordelijk voor de succesvolle mannen dubbelvier en mannen dubbeltwee en krijgt nu vijf trainingsgroepen onder zich, begeleid door een groep coaches en wetenschappers. “We hebben gezien wat je moet doen om goud te winnen op de Olympische Spelen. We kennen de weg en willen die breder uitrollen”, aldus Evertse, die in Tokio de mannendubbelvier het goud zag veroveren.

Verdonkschot was jarenlang coach van de vrouwen. Onder zijn leiding wonnen Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk in Peking 2008 olympisch goud in de lichte dubbeltwee. Maaike Head en Ilse Paulis deden dat eveneens onder Verdonkschot bij Rio 2016. Evertse: “We respecteren Josy’s besluit. Hoezeer ik het ook betreur, want hij heeft lang een toegevoegde waarde gehad. Ik heb hem en Mark Emke hoog zitten, maar je kunt tegenover elkaar komen te staan.”