Trainer Ten Hove van IKO positief op corona in Salt Lake City

Trainer Erwin ten Hove van Team IKO heeft in Salt Lake City positief getest op het coronavirus. Schaatstrainer Martin ten Hove van de ploeg met onder anderen Jorien ter Mors en Jan Blokhuijsen bevestigt het bericht van AD. Voor de schaatsers van Team IKO, die allen negatief hadden getest, heeft het geen gevolgen, meldt de ploeg.

Erwin ten Hove is in Salt Lake City in quarantaine gegaan en heeft geen klachten. “Waar ik het opgelopen kan hebben weet ik niet, het enige wat ik me kan voorstellen is dat het bij het afhalen van het eten was”, zei ten Hove tegen het AD. “We zijn voortdurend ontzettend voorzichtig geweest, hielden ons aan heel strakke regels.”