Weinig animo voor wereldbekercross in de sneeuw

Corné van Kessel is zondag de enige Nederlandse veldrijder bij de mannen die start in de wereldbekercross van Val di Sole. Bondscoach Gerben de Knegt heeft ook bij de vrouwen tal van afmeldingen voor de wedstrijd, die op een vrijwel zeker besneeuwd parcours wordt verreden. De Knegt vindt het jammer voor de organisatoren van de Italiaanse cross, maar heeft begrip voor de renners. Marianne Vos maakt in Italië haar rentree na een pauze in haar veldritprogramma.

De Knegt selecteerde zes vrouwen onder wie de mountainbikesters Anne Tauber en Anne Terpstra. “Normaal is het dringen voor de startplaatsen”, zegt de bondscoach. “Nu is de animo dermate klein dat Terpstra en Tauber kunnen meedoen, zonder dat ze daar andere rensters mee uit de selectie verdringen. Voor Marianne Vos is dit het moment om terug te keren in het veld en te beginnen aan het tweede deel van haar veldritseizoen.”

Onder meer Lucinda Brand, leidster in de wereldbeker, en Annemarie Worst ontbreken. Bij de mannen komt Lars van der Haar niet in actie en rijdt Mathieu van der Poel pas de week erop in Rucphen zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De Knegt: “Het is ontzettend jammer voor de organisatie, die de kans biedt om een keer een cross in de sneeuw te rijden. Maar dit heeft toch te maken met het feit dat het wedstrijdprogramma met zestien wereldbekercrossen eigenlijk te vol is. Normaal is dit al het moment om een trainingsperiode in de zon in te lassen om goed voor de dag te komen in de drukke kerstperiode.”

Bij de vrouwen staan verder Denise Betsema, Puck Pieterse en Fem van Empel aan de start.