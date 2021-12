Cavendish jaar langer bij wielerploeg Lefevere

Mark Cavendish heeft zijn contract bij wielerploeg Deceuninck- Quick-Step met een jaar verlengd. Manager Patrick Lefevere van het Belgische team had eerder al aangegeven rond te zijn met de 36-jarige Brit, die deze zomer verrassend vier ritzeges boekte in de Tour de France. De ploeg gaat volgend jaar verder als Quick-Step – Alpha Vinyl.

Met zijn vier ritzeges kwam Cavendish uit op een totaal van 34 overwinningen in de Tour, een evenaring van het record van de Belg Eddy Merckx. De Britse sprinter kwam over de bergen en kon zo ook in Parijs de groene trui aantrekken als winnaar van het puntenklassement. “Ik ben trots dat ik mijn contract met een jaar heb kunnen verlengen in een ploeg waar ik net als in mijn eerste periode een uniek familiegevoel heb ervaren”, liet Cavendish optekenen op de website van Deceuninck – Quick-Step. “Ik kijk ernaar uit nog meer mooie momenten te beleven de komende twaalf maanden.”

Cavendish werd in 2005 profwielrenner en kwam de jaren erna onder meer uit voor T-Moblie, Sky, Omega Pharma – Quick-Step, Etixx – Quick-Step en Dimension Data. In 2011 werd hij in Kopenhagen wereldkampioen op de weg.