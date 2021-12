IOC-baas Bach zegt tennisster Peng ‘in alle opzichten’ te helpen

Volgens Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, probeert zijn organisatie de Chinese tennisster Peng Shuai “in alle opzichten” te helpen. Bach reageert daarmee tegenover persbureau DPA op de kritiek die hij kreeg nadat het IOC twee keer contact had gehad met de tennisster die, nadat ze een hoge functionaris had beschuldigd van seksueel misbruik, enige tijd verdwenen was.

Peng (35) sprak daarna twee keer met Bach, maar onder meer de organisatie Human Rights Watch en vrouwentennisbond WTA waren er niet van overtuigd dat het goed gaat met de tennisster. De voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel had in een boodschap op het sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli beschuldigd van van seksueel misbruik. Het bericht werd snel verwijderd, waarna Peng wekenlang spoorloos was. Uiteindelijk volgden er foto’s die moesten aantonen dat ze veilig en in goede gezondheid was en kort erop sprak ze met Bach.

“Ze gaf aan dankbaar te zijn dat we contact met haar hebben gezocht”, vertelde Bach. “Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal Chinese sportorganisaties en andere instanties. En ik kan u verzekeren dat alle aspecten van deze zaak daarbij aan bod komen.”

Bach, die de werkwijze omschrijft als stille diplomatie, erkende dat de twee telefoongesprekken de zaak niet hebben opgelost. “We blijven contact houden en hebben haar gezegd in alle opzichten te helpen. Een ontmoeting met haar staat gepland voor januari.”