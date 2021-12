IOC-voorzitter Bach: Spelen kunnen land niet veranderen

Volgens Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, kan zijn organisatie een politiek systeem in een land niet veranderen. Bach zei dat in aanloop naar een IOC-congres, dat dinsdag is begonnen, en nog voor de Verenigde Staten een diplomatieke boycot uitspraken over de Winterspelen van Beijing. Die houdt in dat in februari geen Amerikaanse overheidsfunctionarissen naar China zullen afreizen vanwege mensenrechtenkwesties.

“De Olympische Spelen kunnen geen problemen oplossen die generaties van politici ook niet hebben opgelost”, verklaarde Bach tegenover persbureau DPA.

China wordt zwaar bekritiseerd, onder meer door mensenrechtenorganisaties vanwege de behandeling van de Oeigoerse islamitische minderheid en de repressie in Hongkong. Het IOC wordt nalatigheid verweten vanwege het zwijgen over die zaken en sowieso de keuze de Winterspelen in China te houden. “Onze verantwoordelijkheid is dat de Spelen doorgaan in overeenstemming met onze ideeën en om sporters uit 206 landen, inclusief een team van vluchtelingen, samen te brengen”, aldus de Duitser, die zei dat bij de Spelen een aantal kernwaarden gelden. “Geen discriminatie, persvrijheid, open internet en vrijheid van meningsuiting voor de atleten. Maar het IOC heeft niet de macht en de middelen om politieke systemen te veranderen.”

Bach gaf wel aan dat bij de toekomstige toewijzing van Spelen zaken als mensenrechten nadrukkelijker worden meegenomen. Hij noemde de keuze voor het Australische Brisbane als locatie voor de Zomerspelen van 2032 als voorbeeld.