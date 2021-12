Jumbo-Visma neemt Belgische renner Benoot over van DSM

Tiesj Benoot fietst vanaf komend seizoen voor Jumbo-Visma. De 27-jarige Belg ondertekent een contract voor twee jaar bij het team van manager Richard Plugge. Benoot komt over van Team DSM, dat eerder op de dag bekendmaakte het nog doorlopende contract te ontbinden omdat hij niet aan de verwachtingen voldeed.

“Ik geloof dat ik mijn plafond nog niet bereikt heb. Bij Team Jumbo-Visma denk ik die stap vooruit te kunnen zetten. De laatste jaren heb ik opgekeken naar deze ploeg. Ik ken wat jongens uit de ploeg waardoor ik wel een beetje kan inschatten hoe het eraan toegaat. Er heerst een professionele manier van werken die me aanspreekt”, aldus Benoot, die onder meer Strade Bianche op zijn naam schreef.

Benoot stapte in 2020 over van Lotto-Soudal naar Sunweb, de voorloper van DSM. In zijn eerste jaar voor de Duits-Nederlandse ploeg won hij een etappe in Parijs-Nice en finishte hij als achtste in Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar werd hij zevende in diezelfde Ardense klassieker. In de Tour de France moest hij afgelopen zomer opgeven wegens rugklachten.

“Tiesj stond al enige jaren op onze lijst met potentiĆ«le versterkingen. Toen duidelijk werd dat hij op de markt kwam, hebben we niet geaarzeld. We zijn ontzettend blij dat Tiesj voor ons heeft gekozen. Hij is een geweldige renner en een geweldige persoonlijkheid. Hij maakt ons op vele terreinen sterker en zijn persoonlijkheid past uitstekend bij ons”, aldus Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma.