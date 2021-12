Otter wil na schrappen EK ingelast toernooi voor shorttrackers

Bondscoach Jeroen Otter hoopt dat er in aanloop naar de Olympische Spelen een ingelast toernooi komt voor de shorttrackers. Nu het Europees kampioenschap in januari definitief niet doorgaat, hebben de rijders voor Beijing ’22 niet echt een internationaal meetmoment meer.

“Als coach wil ik dat zeker graag. Maar dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt”, aldus Otter, die denkt aan een Invitation Cup of een vierlandentoernooi. “Het zou mooi zijn als dat in Nederland kan, maar ik heb er ook geen bezwaar tegen naar een ander land te gaan.”

Suzanne Schulting zei vorige week bij wereldbekerwedstrijden in Dordrecht dat ze hoopte dat de internationale schaatsbond ISU nog een vervangende stad zou weten te vinden voor Dresden, dat de organisatie teruggaf vanwege oplopende coronacijfers. De Nederlandse wil in aanloop naar de Spelen nog een keer sportief uitgedaagd worden.

Otter: “We hebben nog wel een NK, ruim een maand voor de Olympische Spelen. Bij de mannen hebben we een goed deelnemersveld en kun je het nog wel zien als test. Bij de vrouwen is dat een stuk minder. Voor Suzanne is dat sportief gezien niet echt een prikkel.”

De Nederlandse bondscoach begrijpt wel dat het niet is gelukt het EK nu ergens anders te houden. “Als je een wedstrijd organiseert zonder publiek en met heel veel maatregelen, gaan de kosten waarschijnlijk ver voorbij de baten. Het is denk ik te duur gebleken, zo’n wedstrijd nu”, vertelt hij.

Er is nog een bijkomend aspect. “Aan het EK doen shorttrackers uit tientallen landen mee. Als je in die bubbel een uitbraak van corona krijgt, moet je jezelf afvragen hoeveel atleten dan een probleem zouden hebben. Om China bijvoorbeeld binnen te komen richting de Spelen. Bij een vervangend toernooi moet je daardoor ook goed kijken naar je deelnemersveld om het risico op corona zo klein mogelijk te houden.”

Otter wilde na het EK zijn olympische selectie bekendmaken. Dat plan gaat nu niet door. “We zullen tot een oplossing moeten komen”, zegt Otter, die vijf vrouwen en vijf mannen mee mag nemen naar het olympische shorttracktoernooi. “Deze week heb ik daar nog een gesprek over met de selectiecommissie. Het is ook wel een beetje een luxeprobleem. Bij de Spelen van 2014 had ik nog vrij weinig te kiezen en was het op voorhand wel duidelijk wie er mee zouden gaan. Nu wordt het wat meer een puzzel.”