Winst voor Warriors en Suns in basketbalcompetitie NBA

Beide topteams uit de westelijke divisie van de NBA hebben hun twintigste overwinning van het seizoen geboekt. De basketballers van Golden State Warriors waren duidelijk te sterk (126-95) voor Orlando Magic, Phoenix Suns had heel wat meer te stellen met San Antonio Spurs: 108-104.

Bij de Warriors was Stephen Curry weer eens de speler met de beste cijfers: 31 punten en 8 assists. Orlando verloor in San Francisco al voor de twintigste keer dit seizoen. De Suns troffen met San Antonio Spurs een ploeg in vorm die vorige week nog Golden State had verslagen. In Phoenix slaagden de Spurs er net niet in voor een nieuwe stunt te zorgen, maar de slechte seizoensstart is inmiddels vergeten bij de ploeg uit Texas die nu vijf keer thuis speelt. “Ik ben trots op de jongens”, zei San Antonio-coach Gregg Popovich, die Dejounte Murray tot 17 punten en 14 assists zag komen. Het was zijn zevende ‘dubbel-dubbel’ op rij, iets wat bij de Spurs Tim Duncan voor het laatst deed in 2009.

De Warriors en de Suns staan pas op vier nederlagen.

In de Eastern Conference kwam leider Brooklyn (16-7) niet in actie terwijl naaste belager Chicago Bulls won. Zach LaVine was goed voor 32 punten tegen Denver Nuggets dat met 109-97 werd verslagen. Voor de Bulls was het de vijfde zege in de laatste zes duels, waarmee ze uitkwamen op 17 overwinningen tegen acht nederlagen. Bij Chicago ontbrak Demar DeRozan, die volgens het coronaprotocol van de NBA niet mocht spelen.