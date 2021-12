Zwemmer Weertman (29) beëindigt topsportloopbaan

Ferry Weertman stopt met zwemmen. De 29-jarige voormalige olympisch- en wereldkampioen in het open water, richt zich op zijn maatschappelijke loopbaan.

“De cirkel is voor mij rond. Ik heb alles gewonnen wat er maar te winnen valt”, aldus Weertman, die bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud behaalde op de 10 kilometer. Een jaar later behaalde de zwemmer goud bij de WK in Boedapest.

Weertman wist afgelopen zomer zijn olympische titel niet te prolongeren. De in Naarden geboren zwemmer kwam in Tokio niet verder dan de zevende plek en zei toen al over het vervolg van zijn topsportloopbaan na te gaan denken.