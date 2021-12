Australische boycot van Spelen Beijing geen gevolgen voor atleten

De Australische regering stuurt geen diplomatieke afvaardiging naar de Olympische Spelen van Beijing, maar die beslissing heeft geen gevolgen voor de atleten, meldt het Australisch Olympisch Comité (AOC).

Het AOC liet in een verklaring weten dat het respecteert dat de “diplomatieke opties” een zaak zijn voor regeringen en dat politiek en sport gescheiden dienen te blijven.

“Onze Australische atleten hebben getraind en aan wedstrijden deelgenomen in de afgelopen vier jaar met deze olympische droom in gedachten en nu zullen we alles doen wat we kunnen om ze te helpen daarin te slagen”, zei bestuursvoorzitter Matt Carroll. “De atleten veilig in Beijing krijgen, zorgen dat ze veilig kunnen deelnemen en ze veilig naar huis brengen blijft onze grootste uitdaging.”

Premier Scott Morrison had eerder de mensenrechtenschendingen als een van de redenen voor de Australische boycot genoemd. Het AOC noemt de mensenrechten heel belangrijk, maar volgens de opvatting van diplomaten heeft het openhouden van de communicatielijnen veel meer invloed dan ze te sluiten, aldus Carroll.