Curlingmannen gaan met lessen van EK voor olympisch ticket

De Nederlandse curlingmannen beginnen zaterdag in Leeuwarden aan hun olympisch kwalificatietoernooi voor drie tickets voor de Spelen van Beijing. Nadat ze in de afgelopen weken het teleurstellend verlopen EK hebben geëvalueerd, denkt skip Wouter Gösgens dat ze klaar zijn om zich te plaatsen voor de Winterspelen.

“Ik ga niet ontkennen dat de sfeer meteen na het EK niet zo goed was en dat er veel teleurstelling zat”, zegt de skip, de aanvoerder van Oranje. Nederland wist op het EK maar een van de negen wedstrijden te winnen en degradeerde. “Maar dat betekent niet dat we het hoofd gaan laten hangen. We gaan nog steeds voor de volle 100 procent voor de olympische kwalificatie.”

Nederland begint zaterdag tegen Denemarken en neemt het daarna nog op tegen Duitsland, Tsjechië, Italië, Finland, Japan, Noorwegen en Zuid-Korea. “We hebben in de afgelopen jaren al deze ploegen een keer verslagen”, zegt Gösgens. “Het niveau ligt zo dicht bij elkaar. Als we ons topniveau halen, is dat mogelijk.” De winnaar plaats zich rechtstreeks voor de Spelen, voor de nummers 2, 3 en 4 zijn er play-offs om twee tickets.

Volgens de aanvoerder van het Nederlandse viertal is er een goede evaluatie geweest na het EK. “We hebben dingen aangepast in de afgelopen twee weken. Zo hebben we in de communicatie dingen verbeterd en bovendien hebben we weer meer informatie over onze tegenstanders. Daarmee moet het net wel onze kant opvallen.”

Gösgens nam de rol van skip dit jaar over van Jaap van Dorp. De skip staat aan de overkant en geeft aan waar de stenen precies naartoe moeten. Behalve dan bij de laatste beurten, dan gooit Gösgens zelf. “Het gaat er niet om hoe ik het anders doe dan Jaap”, legt hij uit. “Het gaat erom hoe we als team de Spelen halen. Deze aanpassing was voor ons een extra prikkel om dat doel te halen.

Het eerste grote curlingtoernooi in Nederland geeft Oranje een licht thuisvoordeel. “Het is jammer dat er geen publiek bij kan zijn”, zegt Gösgens. “Het is wel mooi dat Ziggo Sport de wedstrijden uitzendt. Zo hebben we toch nog het gevoel dat Nederland achter ons staat. We zorgen dat we met energie aan de wedstrijden beginnen en uitstralen dat we er staan om te winnen.”