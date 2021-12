Djokovic op spelerslijst Australian Open, Williams niet

Tennisser Novak Djokovic staat op de zogenoemde entry list van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat op 17 januari begint. De nummer 1 van de wereld uit Servië heeft zich nog niet uitgesproken over deelname aan het toernooi in Melbourne, waar een vaccinatie tegen het coronavirus voor alle betrokkenen verplicht is. Titelverdediger Djokovic weigert tot dusverre zijn vaccinatiestatus bekend te maken.

Serena Williams prijkt niet op de lijst. De Amerikaanse, die de laatste van haar zeven titels op de Australian Open won in 2017, kende een door blessures gehinderd seizoen. Ze kwam sinds haar opgave wegens een enkelblessure in de eerste ronde van Wimbledon niet meer in actie. Organisator Craig Tiley sprak vorige maand nog de verwachting uit de 40-jarige Amerikaanse in Melbourne te kunnen verwelkomen.

Williams trok zich terug voor het toernooi op advies van haar medische begeleiders. “Hoewel het een moeilijke beslissing is, moet ik concluderen dat ik fysiek niet ben waar ik zou moeten zijn om deel te nemen”, liet Williams met pijn in het hart weten. “Melbourne is een van mijn favoriete steden en ik keek er elk jaar naar uit om hier te spelen. Ik blijf werken om op mijn beste niveau terug te keren op de baan.”

De deelnemerslijst bij de vrouwen, met de complete top 20, wordt aangevoerd door de Australische Ashleigh Barty en de Japanse Naomi Osaka. Bij de mannen wordt Djokovic op de lijst gevolgd door de Spanjaard Rafael Nadal. Een van beiden kan in Melbourne de eerste tennisser worden met 21 grandslamtitels. De Zwitser Roger Federer, die eveneens op 20 staat, ontbreekt wegens een knieblessure.

De organisatoren herhaalden dat alle spelers gevaccineerd moeten zijn. Er waren geruchten dat er voor Djokovic, met steun van de bond Tennis Australia, een medische vrijstelling zou worden aangevraagd. “Elke suggestie dat Tennis Australia op zoek is naar ‘mazen’ binnen dit proces is simpelweg een leugen”, meldde de bond in een verklaring.

Srdjan Djokovic, de vader van de 34-jarige tennisser, suggereerde vorige maand nog dat zijn zoon “waarschijnlijk” niet zal uitkomen op de Australian Open. Hij noemde de verplichte vaccinatie “chantage”.