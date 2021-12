F1-team Mercedes stopt alsnog samenwerking met omstreden sponsor

Het Formule 1-team van Mercedes stopt de samenwerking met de nieuwe sponsor Kingspan. De rol van het isolatiebedrijf bij de brand in de Grenfell Tower in 2017 in Londen wordt onderzocht. Bij die brand kwamen 72 mensen om het leven. De Britse coureur Lewis Hamilton riep zijn team al op de naam van de nieuwe sponsor van de Formule 1-bolide van Mercedes te verwijderen.

“Mercedes-AMG Petronas F1 Team en Kingspan hebben aangekondigd dat ze met wederzijdse instemming hun samenwerking beĆ«indigen”, meldt het F1-team. “Beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het niet gepast is om op dit moment door te gaan met het partnerschap, ondanks de bedoelde positieve impact.” Kingspan zou Mercedes gaan helpen bij duurzaamheidsplannen.

De dodelijke brand in de Grenfell Tower werd deels veroorzaakt doordat brandbaar materiaal was gebruikt in de gevelbedekking van het pand. Mercedes maakte vorige week de sponsordeal bekend met het bedrijf, wiens materiaal gebruikt zou zijn bij de bouw van de flat. Kingspan zegt dat het bedrijf niet betrokken was bij de gevelbekleding van de Grenfell Tower en dat zijn materiaal verkeerd is gebruikt..