Formule 2-coureur Verschoor vervangt Fittipaldi in slotrace

Richard Verschoor neemt komend weekeinde alsnog deel aan het slotweekeinde in de Formule 2, die net als de koningsklasse Formule 1 in Abu Dhabi is neergestreken. De nog net 20-jarige coureur uit Benschop vervangt bij Charouz Racing System de Braziliaan Enzo Fittipaldi, die aan een crash afgelopen weekeinde in Saudi-Arabië een breuk in zijn rechterhiel en letsel aan de linkerwenkbrauw overhield.

Verschoor kwam dit jaar al uit in de Formule 2, waarin hij in Sotsji debuteerde en op Silverstone de sprintrace won. Hoewel hij de GP van Saudi-Arabië miste staat de jonge Nederlander nog steeds tiende in het klassement.

Verschoor vergaarde zijn punten als lid van het team MP Motorsport. Vanwege gebrek aan eigen budget moest hij het seizoen voortijdig beëindigen. Als vervanger van Fittipaldi komt er nu toch nog een vervolg. “In de eerste plaats hoop ik dat Enzo spoedig herstelt”, schrijft Verschoor op Twitter. “Het is onverwacht, maar ik ben blij dat ik alsnog kan racen dit jaar.”

Op zaterdag staan de sprintraces op het programma, zondag is de hoofdrace op het Yas Marina Circuit van Abu Dhabi.