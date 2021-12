IOC blij dat atleten zekerheid hebben over deelname Winterspelen

Het Internationaal Olympisch Comité zegt blij te zijn dat voor zover bekend alle nationale overheden hun atleten steunen om deel te nemen aan de Winterspelen van Beijing. Dat zei voorzitter Thomas Bach in een reactie op een diplomatieke boycot die enkele landen hebben aangekondigd.

Bach legde dat op zijn eigen wijze uit. “Het gaat ons er in eerste instantie om dat de atleten kunnen meedoen. Dat is nu het geval. We hebben nog geen regering horen zeggen dat het niet mag. De atleten hebben zekerheid dat het evenement in volle omvang doorgaat. Dat is voor ons het belangrijkste.”

Meerdere landen hebben aangegeven over te gaan tot een diplomatieke boycot van het evenement, dat in februari plaatsvindt. Ze protesteren hiermee tegen het schenden van de mensenrechten in China. Tot dusverre gaat het om Groot-Brittannië, Australië en de Verenigde Staten. De verwachting is dat deze lijst de komende weken nog wel groter wordt.