IOC: drie miljard mensen keken naar Olympische Spelen in Tokio

De Olympische Spelen van Tokio zijn de afgelopen zomer wereldwijd door meer dan drie miljard mensen bekeken. Volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ging het om 3,05 miljard unieke kijkers op televisie en digitale platformen.

In vergelijking met de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 was er een toename van 33 procent in de televisieverslaggeving, terwijl de digitale productie met 34 procent toenam, liet het IOC verder weten.

“De Spelen van Tokio 2020 markeerden een keerpunt in de geschiedenis van de olympische uitzendingen door sportfans meer inhoud dan ooit aan te bieden op een ongekend aantal schermen, hetzij via tv, digitaal, websites, apps of sociale media,” aldus het IOC. “Door gebruik te maken van nieuwe technologieën en digitale innovaties hebben meer sportfans interactie met de Spelen, waardoor de Tokio 2020 Spelen de meest inclusieve Olympische Spelen ooit zijn geworden.”