Onderzoek naar gedrag coach Belgische volleybalsters

Er komt een onderzoek vanuit de Vlaamse overheid na de getuigenissen over mogelijk psychologisch grensoverschrijdend gedrag door de bondscoach van de Belgische volleybalsters. Drie oud-speelsters beklaagden zich maandag in het tv-programma ‘De prijs van de winnaar’ van de zender Canvas over het gedrag van bondscoach Gert Vande Broek.

Vande Broek reageerde “geschrokken” op de verklaringen van Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux en Valerie Courtois, maar kreeg het vertrouwen van de volleybond. Ilka Van de Vyver, de huidige aanvoerster van de Belgische ploeg, besloot daarop meteen te stoppen bij de nationale ploeg. Onderzoeker Bart Meganck, een voormalig topatleet, leidde eerder in België het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld.

Minister van Sport Ben Weyts noemt de aantijgingen van de oud-volleybalsters “van een andere orde als de getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld”. Het gaat volgens Weyts in dit geval niet om minderjarigen: “Maar het maakt wel veel emoties los en veroorzaakt veel beroering.”