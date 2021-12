Prominenten uit de sport in actie op Paarse Vrijdag

Bekende Nederlanders uit de sport zetten zich vrijdag in voor Paarse Vrijdag, de dag dat ‘jezelf zijn’ centraal staat in het basisonderwijs. Onder meer tv-presentator Humberto Tan, Oranje-international Merel van Dongen en volleyballer Jeffrey Klok geven een online gastles voor zo’n 17.000 leerlingen.

Olympisch schaatskampioen Jochem Uytdehaage zet de lessen om 9.00 uur in gang vanuit een speciale studio in de Johan Cruijff ArenA. De gastlessen zijn onderdeel van de All Together Challenge ter bevordering van inclusiviteit in de sport. In de lessen vertellen de gastdocenten wat ‘jezelf zijn’ voor hen betekent, zowel privé als in hun sportieve en maatschappelijke carrière.

Elk jaar is de tweede vrijdag van december Paarse Vrijdag: een dag waarop leerlingen in Nederland laten zien dat iedereen op school zichzelf kan zijn en niemand uitgesloten of gepest mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt. Vorig jaar behoorde bondscoach Louis van Gaal nog tot de gastdocenten.

De All Together Challenge is een initiatief van de John Blankenstein Foundation, NOC*NSF, voetbalbond KNVB en hockeybond KNHB om diversiteit en inclusie in de sportwereld te bevorderen.