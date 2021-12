Rivalen Verstappen en Hamilton donderdag samen bij de pers

De internationale autosportfederatie FIA heeft voor donderdag een pikant persmoment bedacht in aanloop naar de Grote Prijs van Abu Dhabi. Max Verstappen en Lewis Hamilton moeten op het Yas Marina Circuit gezamenlijk vragen van de aanwezige journalisten beantwoorden. De relatie tussen de twee kanshebbers op de wereldtitel is gespannen na de hectisch verlopen Grote Prijs van Saudi-Arabië. De beslissing in het kampioenschap valt zondag. De twee rivalen hebben evenveel punten bij het ingaan van de laatste race.

Verstappen en Hamilton vochten afgelopen zondag een verhit duel uit in een bizarre race op het stratencircuit van Djedda, waarbij de Nederlander twee tijdstraffen opliep. Een voor het afsnijden van de bocht na een inhaalpoging van Hamilton en een voor te hard afremmen, waardoor de Brit in zijn Mercedes op de achterkant van de Red Bull van Verstappen botste.

De verwijten vlogen over en weer tijdens en na de race. Verstappen vond de straffen belachelijk. Hij was in zijn ogen aan het racen op het scherpst van de snede. “Ongelooflijk wat hier vandaag gebeurde. Ik probeer te racen. Deze sport draait meer om straffen dan om racen. Dit is voor mij niet de Formule 1”, sprak hij onomwonden.

Hamilton vond juist dat Verstappen te agressief reed. Hij noemde hem zelfs een ‘gek’ tijdens de race. “Ik heb in de 28 jaren dat ik aan racen doe tegen heel wat coureurs gereden en te maken gehad met verschillende karakters, maar er zijn er een paar die over de grens gaan. Max is er daar zeker een van. Die denken dat de regels niet bestaan of niet gelden voor hen”, riep hij.

De 36-jarige Brit kan zondag voor de achtste keer wereldkampioen worden en is dan recordhouder met de meeste titels. De 24-jarige Verstappen kan de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 worden.