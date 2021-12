Skiër Jansrud mist definitief Winterspelen

Skiër Kjetil Jansrud mist definitief de Winterspelen, die in februari in Beijing worden gehouden. De Noorse specialist in de afdaling en Super-G heeft gezegd dat het seizoen voor hem voorbij is, nadat hij vorige week in Beaver Creek bij een val een zware blessure aan een knie opliep.

De 36-jarige routinier zegt er desondanks alles aan te doen om volgend seizoen terug te keren. “Ik ben zeer gemotiveerd en ga zeker niet opgeven”, aldus Jansrud. “Ik ga alles doen wat nodig is om te revalideren. Dit seizoen is voorbij, maar mijn loopbaan is nog niet voorbij.”

Jansrud won op de Winterspelen van 2014 goud op de Super-G. Eind volgend week ondergaat hij een operatie. “Het herstel gaat zes tot negen maanden duren”, liet de medische staf van de Noorse skifederatie weten.