Alonso: Verstappen is van ander niveau en verdient titel

De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso vindt dat Max Verstappen de wereldtitel verdient. Dat zei de coureur van Alpine in Abu Dhabi in aanloop naar de Grote Prijs van zondag. Verstappen en Lewis Hamilton gaan in die slotrace uitmaken wie de titel wint. “Hamilton heeft in zijn Mercedes de laatste races wat beter gepresteerd, maar Max rijdt naar mijn mening op een niveautje hoger dan de rest van ons”, aldus Alonso, die zelf twee keer wereldkampioen werd (2005 en 2006).

“We hebben die kwalificatieronde van hem gezien op het circuit van Djedda. Die was uitzonderlijk, totdat hij de muur raakte in de laatste bocht. Maar die ronde kwam van Max, niet van de Red Bull”, aldus de Spanjaard. “Mercedes heeft de beste auto en verdient de titel bij de constructeurs, maar Max is de beste coureur. Ik ben heus geen fan van hem, maar hij verdient het. Hij rijdt die Red Bull naar een ander niveau.”