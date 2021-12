Malestein en Wester redden handbalsters op WK tegen Roemenië

De Nederlandse handbalsters zijn bij het wereldkampioenschap in Spanje aan puntenverlies ontsnapt. Het team van bondscoach Monique Tijsterman wist in Castelló de eerste wedstrijd in de hoofdronde tegen Roemenië moeizaam te winnen: 31-30.

Oranje was na een opnieuw moeizame start de betere en leidde halverwege met 17-14. Een vrij eenvoudige zege leek in de beginfase van de tweede helft aanstaande, maar de titelverdediger gaf het duel tegen het einde uit handen. Roemenië kwam verrassend terug tot 30-30.

Angela Malestein schoot Oranje een kleine minuut voor tijd weer op voorsprong. Het was daarna aan een knappe redding van keepster Tess Wester te danken dat een gelijkspel uitbleef. Wester hield Oranje daarvoor ook al enkele momenten overeind.

Nederland heeft na drie duels 5 punten in de hoofdronde, waarin het ook nog speelt tegen Kazachstan (zaterdag om 18.00 uur) en Noorwegen (maandag om 20.30 uur). In de eerste groepsfase versloeg het team van Tijsterman Puerto Rico en Oezbekistan en eindigde de ontmoeting met Zweden onbeslist. Nederland moet in de hoofdronden bij de eerste twee landen in de groep eindigen om de kwartfinales te bereiken.

Bo van Wetering was tegen Roemenië met zes treffers topscorer bij Oranje. “Aan het einde was het superspannend. Ik denk dat we blij mogen zijn met deze punten”, aldus de speelster van Odense Håndbold tegen Ziggo Sport. “Ik denk dat we allemaal hoopten op een ruime overwinning. Maar je weet nooit of dat gaat lukken. We hadden moeite in de dekking, dat liep niet zoals we wilden. Als dat wel goed loopt, speel je ook veel beter in de aanval.”

De overige treffers van Nederland kwamen op naam van Laura van der Heijden (vier), Danick Snelder (vier), Kelly Dulfer (vier), Lois Abbingh (drie), Inger Smits (drie), Malestein (twee), Estavana Polman (twee), Debbie Bont (één), Wester (één) en Dione Housheer (één).