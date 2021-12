Mauresmo nieuwe toernooidirecteur Roland Garros

Tweevoudig grandslamwinnares Amélie Mauresmo is benoemd tot toernooidirecteur van Roland Garros. De oud-tennisster volgt in die functie Guy Forget op. De Française is de eerste vrouw die de functie gaat bekleden.

De 42-jarige Mauresmo, de voormalig nummer 1 van de wereld, beëindigde haar loopbaan in 2009. Ze won in 2006 de Australian Open en Wimbledon.

Eerder deze week werd bekend dat het aflopende contract van Forget niet wordt verlengd. Hij was sinds 2016 de eindverantwoordelijke op het grandslamtoernooi in Parijs.

Roland Garros wordt volgend jaar van 22 mei tot en met 5 juni gespeeld.