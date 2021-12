Slotrace Formule 1 op sneller gemaakt circuit Yas Marina

De slotrace van de Formule 1 vindt plaats op een circuit dat fors is aangepast. Van de oorspronkelijke 21 bochten die het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi telde bij de aanleg in 2009, zijn er nog 16 over. Het doel van die aanpassingen: meer snelheid, meer inhaalmogelijkheden en meer wiel-aan-wiel-gevechten.

De wijzigingen betekenen dat Max Verstappen weinig houvast heeft aan zijn resultaat van vorig jaar. De Nederlander won toen vrij dominant de laatste race, maar dat was op het oude circuit. Bovendien was de spanning al van het kampioenschap af, omdat Lewis Hamilton de titel al te pakken had.

“De baan is nu veel sneller. Het zal interessant zijn om te zien wat voor effect dat heeft op de afstelling van de auto. Het is heel belangrijk om een goede kwalificatie te rijden in Abu Dhabi, dus hopelijk lukt ons dat”, meldde Verstappen in zijn vooruitblik van Red Bull. Hij vecht in Abu Dhabi om de titel met Hamilton.

Evenals het circuit in Zandvoort heeft het circuit in Abu Dhabi nu zijn eigen ‘kombocht’, een bocht met een lichte hellingsgraad waar de wagens nog sneller doorheen kunnen. In dat zuidelijke deel van de racebaan zijn vier scherpe bochten vervangen door één wijde, langgerekte bocht.

Een andere opvallende verandering is te vinden aan de noordkant van het circuit. Daar is een chicane verwijderd en een scherpe haarspeldbocht vervangen door een bredere en minder scherpe bocht. De coureurs komen straks met een snelheid van boven de 300 kilometer per uur op die bocht aanrijden.

Verder is een aantal bochten bij het futuristische hotel, dat boven een deel van het circuit is gebouwd, vloeiender en volgens circuitontwerper Jarno Zaffelli sneller gemaakt. De Italiaan ontwierp ook de twee kombochten op het circuit van Zandvoort.

Historisch gezien is Abu Dhabi een echte baan voor Mercedes, mede dankzij het 1,2 kilometer lange rechte stuk, waar de Duitse auto zijn vermogen vol kan gebruiken. De renstal won vanaf 2014 zes keer achtereen de grand prix, met Hamilton vier keer als winnaar. Volgens circuitontwerper Zaffelli heeft Mercedes geen duidelijk voordeel meer op het vernieuwde circuit. Hij denkt dat Mercedes en Red Bull door de vloeiende bochten veel meer in evenwicht zijn en voorspelt een heel spannende race.