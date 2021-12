Verstappen laat ‘negatief denken’ niet toe

Max Verstappen is niet onder de indruk van de waarschuwing van raceleider Michael Masi van de Formule 1; onsportief rijgedrag in de finale grand prix van het jaar in Abu Dhabi kan leiden tot een schorsing of puntenaftrek. “Dat is toch niks nieuws. Dat staat gewoon in de reglementen en ik ken die sportcode”, zei de Nederlander van Red Bull.

Verstappen wilde ook niet ingaan op vragen over de mogelijk gevolgen als hij opnieuw in botsing zou komen met aartsrivaal Lewis Hamilton. “Dat is nadenken over negatieve dingen en dat laat ik niet toe. Ik ga proberen zondag die race te winnen en wereldkampioen te worden en doe dat bij het fijnste, leukste en meest aangename team dat er bestaat”, sprak de 24-jarige Nederlander, die zondag de eerste Nederlandse wereldkampioen van de Formule 1 kan worden.

Masi, de hoofdscheidsrechter in de koningsklasse van de autosport, vond het nodig de sportcodes nog eens onder de aandacht van de Formule 1-coureurs te brengen en met name Verstappen en Hamilton te wijzen op de mogelijke consequenties bij overtreden van de sportieve regels. De titelrivalen zijn dit seizoen al drie keer met elkaar in botsing gekomen. De laatste aanrijding was afgelopen zondag tijdens de Grote Prijs van Saudi-Arabië, toen Hamilton achterop reed bij de afremmende Verstappen. De Nederlander werd verweten te abrupt te hebben geremd en kreeg na de race nog eens 10 seconden tijdstraf van de stewards.

Verstappen en Hamilton hebben evenveel punten, maar de Limburger heeft dit seizoen één race meer gewonnen. Als beide coureurs door bijvoorbeeld een botsing buiten de punten blijven in de race op het Yas Marina Circuit, dan is Verstappen kampioen. “In de afgelopen weken is er veel gebeurd waar ik het niet mee eens ben. Ik vind dat ik gestraft ben voor acties die niet verkeerd waren. Maar ik hou me daar nu niet mee bezig. Ik kan alleen maar hopen dat de race zondag eerlijk verloopt.”