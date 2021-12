Verstappen toont zich op Yas Marina Circuit, nog geen Max Mania

Max Verstappen heeft donderdagmiddag zijn eerste schreden gezet op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Hij droeg de outfit van zijn team Red Bull en was in gezelschap van zijn vader Jos. Verstappen kan zondag in de Grote Prijs van Abu Dhabi de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 worden.

Fotografen wachtten uren op de entree van Verstappen, die op het circuit was voor de verplichte momenten met de media. De autosportfederatie FIA heeft bedacht dat Verstappen en zijn rivaal Lewis Hamilton in een gezamenlijke sessie vragen van de pers beantwoorden.

De ‘Max Mania’ in Abu Dhabi laat nog even op zich wachten. Er komen naar verwachting enkele duizenden fans van Verstappen naar de slotrace kijken op het circuit in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, maar de Formule 1-fans die donderdag het Yas Marina Circuit bezochten, waren vooral Engelstalig en vergaapten zich aan de in de garagebox geparkeerde Mercedes van Lewis Hamilton.

De Nederlander die zondag historie kan schrijven in de autosport is echter ook in andere landen populair. “Max is de man. Ik hoop echt dat hij de wereldtitel wint”, zegt Frederic Paladin. Hij is een Italiaan, gehuld in een oranje shirt met nummer 33 en de naam van Verstappen. “Dit is voor het eerst dat ik een grand prix bezoek en ik ben hier in het bijzonder voor Max gekomen. Ik vind hem een geweldige coureur, maar ik hou nog meer van de manier waarop hij spreekt. Altijd met het hart op de tong.”

Paladin mocht de zogeheten ‘pitlane walk’ maken, oftewel een wandeling door de pitstraat. Daar lieten de coureurs zich niet zien, maar waren vooral monteurs bezig met voorbereidingen voor de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotrace die vrijdag begint met de vrije trainingen. Het kampioenschap is spannender dan ooit, met Verstappen en Hamilton die evenveel punten hebben.

“Hamilton heeft zijn naam al gevestigd in de autosportgeschiedenis, dus ik hoop echt dat Max de titel wint. Maar het wordt een moeilijk verhaal’’, denkt Paladin. “Ik denk dat dit circuit toch geschikter is voor Mercedes en Hamilton heeft de ervaring. Dat liet hij vorige week weer zien in Saudi-Arabië, toen hij heel verstandig reed en Max toch te veel fouten maakte. Ik hoop vooral op een faire strijd. Als die twee samen op de eerste startrij staan, krijg ik bijna een hartaanval. Je weet nooit wat er gaat gebeuren tussen die twee.”