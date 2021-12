Verstappen voelt zich oneerlijk behandeld in Formule 1

Max Verstappen vindt dat hij niet eerlijk wordt behandeld door de stewards van de Formule 1. “Het is mij wel duidelijk dat de regels niet voor iedereen hetzelfde zijn. Ik zie anderen dezelfde acties maken als ik, maar mij straffen ze en die anderen krijgen niks. Ik begrijp dat niet”, zei de Nederlandse Formule 1-coureur in een virtuele persmeeting op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

De coureur van Red Bull kreeg vorige week twee tijdstraffen tijdens de chaotische Grote Prijs van Saudi-Arabiƫ, een vanwege afsnijden van de bocht bij een inhaalpoging van Lewis Hamilton en een voor een aanrijding met zijn grote rivaal. Verstappen eindigde als tweede en zag Hamilton in punten gelijk komen. Zondag valt de beslissing in de titelstrijd.

“Ik vind niet dat ik iets fout doe, maar op een of andere manier vinden de stewards dat ik straffen verdien. Ik ben het er niet mee eens omdat ik zie dat andere coureurs precies hetzelfde doen en met rust worden gelaten. Waarom ze mij moeten hebben? Ik weet het niet.” Verstappen blijft trouw aan zichzelf, zegt hij. “Ik ben niet van plan mijn rijstijl aan te passen. Waarom zou ik? Wat ik doe is hard racen en dat zouden ze juist moeten toestaan.”

De 24-jarige Limburger, die zondag de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 kan worden, staat niet alleen. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone liet deze week weten dat Verstappen wordt getreiterd door concurrent Mercedes, dat veel invloed zou hebben op de wedstrijdleiding. “Zo voel ik dat niet, maar het is wel duidelijk dat er meer mensen zijn die vinden dat ik niet eerlijk word behandeld. Mercedes heeft dit jaar een ander gezicht laten zien en niet op een positieve manier.”

Al dat gedoe leidt Verstappen niet af van het grote doel. “Ik voel me goed, ontspannen en ik ben hier gekomen om de race te winnen. Daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Ik ben er klaar voor, eigenlijk al vanaf 2015 toen ik mijn eerste seizoen reed. Het was een kwestie van de goede auto hebben waarmee je kunt strijden om de wereldtitel. Hoe beter de auto, hoe minder problemen. Dit jaar hebben we eindelijk die competitieve auto.”

Als het niet lukt dit jaar de titel te veroveren, dan zal dat Verstappen niet veranderen. “Ik blijf dezelfde persoon. Wel zal ik heel trots zijn op hoe we dit seizoen hebben gepresteerd met Red Bull. Vorig jaar kwamen we duidelijk nog te kort tegen Mercedes, maar dit jaar konden we de strijd aan. Ik vind het indrukwekkend wat we hebben gepresteerd.”