Badloe, Bouwmeester of duo Bekkering/Duetz Zeiler van het Jaar

De jaarlijkse Nederlandse prijs voor Zeiler van het Jaar gaat hoe dan ook naar een winnaar van een olympische medaille. Voor de prijs, die op 21 december wordt uitgereikt, zijn Marit Bouwmeester, Kiran Badloe en het duo Annemiek Bekkering en Annette Duetz genomineerd.

Badloe (27) won deze zomer in Tokio goud in de RS:X-klasse. Ook behaalde hij dit jaar de wereldtitel en de Europese titel. De 33-jarige Bouwmeester won op de Spelen brons, na eerdere olympische medailles in 2012 (zilver) en 2016 (goud). Hun coaches Aaron McIntosh en Roelof Bouwmeester zijn genomineerd voor de titel Coach van het Jaar.

Het duo Annemiek Bekkering (30) en Annette Duetz (28) verdiende de nominatie onder meer met de olympische bronzen medaille in de klasse 49erFX van afgelopen zomer.

Vorig jaar werd de prijs vanuit Stichting Zeiltrophy en het Watersportverbond vanwege corona niet uitgereikt.