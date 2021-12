Crashes hebben titelstrijd in Formule 1 meermaals beslist

Als Max Verstappen en Lewis Hamilton zondag in de slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi met elkaar in botsing komen en uitvallen, is Verstappen de kampioen. Beide coureurs eindigen dan met evenveel punten, maar de Nederlander krijgt de titel omdat hij negen races won en Hamilton één minder. In de historie van de Formule 1 hebben crashes meermaals het kampioenschap beslist.

Zoals in 1989, toen de Braziliaan Ayrton Senna en de Fransman Alain Prost elkaar van de baan reden in de voorlaatste race in Japan. Prost viel uit, Senna reed door, maar werd na de race gediskwalificeerd omdat hij niet volgens de regels op de baan was teruggekeerd. Met als gevolg dat Prost de wereldtitel won.

Een jaar later ging het weer fout tussen Senna en Prost in de voorlaatste race in Japan. Deze keer vielen ze beiden uit bij een crash kort na de start en leverde het Senna de wereldtitel op.

Michael Schumacher won in 1994 zijn eerste titel op controversiële wijze. In de slotrace in Australië kwam hij in botsing met zijn Britse titelrivaal Damon Hill. De Duitser viel uit, Hill kon nog even door, maar moest uiteindelijk ook de strijd staken. Schumacher won daardoor het kampioenschap met 1 punt verschil.

In 1997 lokte WK-leider Schumacher in de slotrace in Spanje een crash uit met de Canadees Jacques Villeneuve. De Duitser viel uit, maar Villeneuve wist ondanks de botsing wel te finishen en daardoor de titel te veroveren. Schumacher werd na de race gediskwalificeerd in het wereldkampioenschap.

Hamilton en Verstappen kwamen dit seizoen al drie keer met elkaar in botsing, onder meer afgelopen zondag in de voorlaatste race in Saudi-Arabië. De twee konden met lichte schade doorrijden en finishen, maar het incident leidde wel tot verwijten over en weer en een gespannen relatie vlak voor de seizoensfinale.

In aanloop naar de allesbeslissende race maakten de titelkandidaten duidelijk dat ze er een eerlijke strijd van willen maken. “Ik steek geen energie in me zorgen maken over mogelijke crashes. Ik denk dat iedereen hier komt racen om te winnen en ik ga ervan uit dat iedereen het op de juiste manier wil doen”, zei Hamilton, die de laatste drie races won en daardoor zijn achterstand op Verstappen heeft goedgemaakt.

“Ik zal er alles aan doen om het kampioenschap te winnen op punten. Over mogelijke botsingen wil ik het helemaal niet hebben. Dat is negatief denken en dat laat ik niet toe”, aldus Verstappen.