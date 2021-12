De passie van Max trekt volgens Horner jonge fans naar Formule 1

Max Verstappen mag niet veranderen: hij moet blijven racen zoals hij altijd heeft gedaan en zich niets aantrekken van de kritiek op zijn rijgedrag. Dat zei teambaas Christian Horner van Red Bull in Abu Dhabi over zijn Nederlandse coureur, die zondag zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 kan veroveren.

“Max rijdt op een manier die passie opwekt. Hij heeft de sport nieuwe en vooral jonge fans bezorgd en dat komt voor een groot deel door de manier waarop hij rijdt, de manier waarop hij het heeft opgenomen tegen Lewis Hamilton, de grootste kampioen aller tijden”, zei Horner. “Hij zou geen kritiek moeten krijgen, maar juist geprezen om de spanning en opwinding die hij in de titelstrijd heeft gebracht.”

Verstappen vindt zelf dat hij dit seizoen oneerlijk is behandeld. Keer op keer kreeg hij straffen en waarschuwingen van de stewards voor acties op de baan, terwijl andere coureurs voor soortgelijke acties vrijuit gingen. Twee tijdstraffen in Saudi-Arabiƫ afgelopen zondag kostten hem vermoedelijk de zege, waardoor hij en Hamilton nu gelijk in punten staan voor de laatste race.

“Hij is af en toe te hard aangepakt”, meende Horner. “Max ligt duidelijk onder het vergrootglas, hij wordt voortdurend in de gaten gehouden omdat hij ieder raceweekeinde in de schijnwerpers staat. Hij rijdt vooraan en neemt het op tegen een zevenvoudig wereldkampioen. Wij zien dat de stewards niet consistent zijn in hun beslissingen en dat irriteert Max. Hij voelt zich gekrenkt. Die verhalen over zijn agressieve rijgedrag en rijstijl zijn verspreid om hem onder druk te zetten.”

De teambaas heeft met bewondering gezien hoe Verstappen met die “immense” druk is omgegaan. “Ik ben bijzonder trots op hem. Hij heeft een ongelooflijke mentale kracht laten zien en verdient lof voor de manier waarop hij zich als 24-jarige jongeman heeft gepresenteerd. Ik ben er trots op hoe hij de strijd is aangegaan met Hamilton en dat gevoel blijft, of we nou winnen of verliezen zondag.”

Wat de teambaas betreft is het seizoen al meer dan geslaagd voor Red Bull. “Wie had kunnen denken dat we na 21 races nog volop meedoen om de titel? Max staat gelijk met Hamilton van Mercedes, het team dat de laatste acht jaar eenzaam aan de top stond. Max heeft dit jaar negen keer gewonnen, bijna net zo vaak als in al zijn zes voorgaande jaren in de Formule 1. We voelen de opwinding voor die laatste race, waarin hij wereldkampioen kan worden. Maar ik heb Max wel gezegd dat hij moet genieten en dat hij op exact dezelfde manier moet racen zoals hij in alle voorgaande races heeft gedaan.”