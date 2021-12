Eekhoff heeft met Degenkolb een leermeester bij wielerploeg DSM

Hij reed zijn eerste grote ronde en viel op als vroege vluchter in Parijs-Roubaix, zijn favoriete wielerkoers. Toch wil Nils Eekhoff zijn tweede volledige jaar als wielerprof niet beschouwen als het jaar van de doorbraak. “Qua meedoen in finales was 2020 beter. Ik heb ook wat pech gehad in het voorjaar met enkele valpartijen'”, kijkt hij tijdens de presentatie van zijn ploeg DSM terug. Maar hij reed wel de Tour de France uit, toch altijd een momentje in het leven van een jonge wielerprof. “Het moet elk jaar een stapje beter gaan.”

Eekhoff reist vrijdag af naar Spanje voor het eerste trainingskamp. Een zonnetje, graadje of 18, ideale omstandigheden om te fietsen en tussendoor kennis te maken met nieuwe ploeggenoten, onder wie de zeer ervaren Duitser John Degenkolb. Zoals elk jaar is het verloop groot bij de ploeg die vaak, anoniem door vertrokken renners, als overgeorganiseerd wordt omschreven. “Ach, die verhalen hoor ik vaker”, zegt hij. “Ik ervaar het totaal niet zo. Elke ploeg werkt met een plan; die duidelijkheid hier bevalt me juist wel.”

Eekhoff is de renner die ruim twee jaar geleden een kwartier lang dacht dat hij de wereldtitel op de weg bij de beloften had veroverd. Tot de jury hem na zijn sprintzege in Yorkshire diskwalificeerde omdat hij halverwege de koers na een val korte tijd in de slipstream van een auto had gereden. De 23-jarige Noord-Hollander vocht de straf aan bij sporttribunaal CAS maar vond geen gehoor. Het was een overtreding die hij zelf nog regelmatig maakt, een gewoonte in het peloton. Hij voelde zich slachtoffer van een jury die een voorbeeld wilde stellen. “Ik denk er nog steeds zo over, maar heb het achter me gelaten. Er komen nog genoeg kansen.”

Hij nam na het seizoen ruim drie weken rust en moest even wennen toen de eerste kilometers werden gemaakt. “Een drama, die eerste trainingen. Zo vind ik er niks aan, dacht ik.” Een paar weken verder is de zin terug en kijkt Eekhoff al weer uit naar het voorjaar. Met Parijs-Roubaix als een van zijn missies. “Het was een van de weinige koersen waar ik in mijn jonge jaren echt voor ging zitten.” Bijzonder was het daarom voor hem om als junior al tweede te worden en er in 2017 bij de beloften te winnen. “Het gaat erom hoe je je kracht kwijt kunt op de kasseien en hoe goed je je kunt positioneren”, omschrijft hij de specialisatie, die hij dit jaar bij de profs ook liet zien. Al leverde het niets op. Ook de Ronde van Vlaanderen is inmiddels bij hem gaan leven. “De gekte, de historie, dat spreekt me aan.”

Sprinten kan hij ook, al denkt Eekhoff dat ploeggenoot Cees Bol sneller is in een pure sprint. Met daarbij zijn liefde voor de klassiekers spiegelt hij zich meer aan Degenkolb, de oud-winnaar van Parijs-Roubaix die terugkeerde op het oude nest. “Hij heeft een ‘bak aan ervaring’, het zou goed zijn als we ‘roomies’ worden. ik kan veel van hem leren.”