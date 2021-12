Giovinazzi bedankt stoppende Räikkönen met boodschap op helm

De Italiaanse coureur Antonio Giovinazzi draagt in de Grote Prijs van Abu Dhabi een helm met daarop een boodschap aan zijn teamgenoot Kimi Räikkönen. De 42-jarige Fin rijdt zondag zijn laatste race in de Formule 1. “Bedankt Kimi”, staat op de helm van Giovinazzi, die zelf ook vertrekt uit de koningsklasse. “Tijd om een legende te feliciteren, tijd om een echte vriend te bedanken”, schreef de Italiaan op Twitter bij foto’s van zijn helm.

De 27-jarige Giovinazzi moet na drie seizoenen in de Formule 1 bij Alfa Romeo plaatsmaken voor de Chinese debutant Guanyu Zhou. De plek van de vertrekkende Räikkönen wordt overgenomen door zijn landgenoot Valtteri Bottas.

Het ontwerp van de helm die Giovinazzi in de slotrace van het seizoen draagt, is geïnspireerd op de helm van Räikkönen uit 2007, het jaar waarin de Fin in een Ferrari de wereldtitel veroverde. Giovinazzi en Räikkönen rijden sinds 2019 samen bij Alfa Romeo. Op de bolide van de Fin staat in Abu Dhabi in het Engels de boodschap “Beste Kimi, we zullen je nu met rust laten”. De auto van Giovinazzi is in het Italiaans voorzien van de tekst “Bedankt voor alles, Antonio”.