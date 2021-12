Hamilton in tweede training Abu Dhabi wel sneller dan Verstappen

Max Verstappen heeft zich in de tweede vrije training bij de Grote Prijs van Abu Dhabi niet kunnen meten met Lewis Hamilton. De Brit was in de sessie op het Yas Marina Circuit behoorlijk sneller in zijn Mercedes. Het verschil was meer dan zes tienden van een seconde. Verstappen noteerde in de schemering de vierde tijd. Ook Esteban Ocon van Alpine en Valtteri Bottas van Mercedes waren sneller dan de Nederlander, die de eerste training nog de snelste ronde van allemaal had gereden.

Kimi Räikkönen crashte in de slotminuut van de training. De Fin vloog uit de bocht en reed zijn Alfa Romeo aan diggelen tegen de vangrail. Räikkönen stapte ongedeerd uit het autowrak. De 42-jarige oud-wereldkampioen rijdt zondag zijn 349e en allerlaatste grand prix in de Formule 1.

In Abu Dhabi vindt zondag de ontknoping plaats van het ongemeen spannende kampioenschap. Verstappen en Hamilton staan gelijk in punten en gaan in de slotrace uitmaken wie de titel verovert.