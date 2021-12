Nederlandse tennisbond benoemt Bertens tot erelid

De Nederlandse tennisbond KNLTB heeft Kiki Bertens benoemd tot erelid. De 30-jarige Westlandse ontving het bijbehorende speldje en de oorkonde op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Bertens beëindigde afgelopen zomer op de Olympische Spelen haar carrière en is inmiddels zwanger van haar eerste kind.

De tennisster won tien toernooien op de WTA Tour en bereikte in 2016 de halve finales van Roland Garros. Op de wereldranglijst bereikte Bertens de vierde plaats. Als elfde erelid komt ze in een rijtje met onder anderen Tom Okker, Betty Stöve, Richard Krajicek, Esther Vergeer, Jacco Eltingh en Paul Haarhuis. “Ik voel me enorm vereerd”, zei Bertens, die ook jarenlang als kopvrouw van het Nederlandse Fed Cup-team fungeerde.

De ledenraad van de KNLTB kan op voorstel van het bondsbestuur iemand tot erelid benoemen. Deze eretitel is voorbehouden aan mensen die de KNLTB zowel nationaal als internationaal op “buitengewone wijze” heeft vertegenwoordigd.