Oud-kampioen Hill ziet Verstappen geen onbezonnen acties maken

Voormalig Formule 1-kampioen Damon Hill is er zeker van dat Max Verstappen geen onbezonnen acties zal maken in de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi. “Hij hoeft niet de stoere kerel uit te hangen en ik ben er zeker van dat hij zelf ook op pure snelheid en met briljante acties wil winnen”, zei de wereldkampioen van 1996, die bij tv-zender Sky Sports een gezaghebbende analist is. “Er bestaat namelijk geen enkele twijfel over de uitzonderlijke kwaliteiten van Max.”

Hill adviseerde de wedstrijdleiding van de Formule 1 om al voorafgaand aan de ‘finale’ op het Yas Marina Circuit duidelijk te maken wat er gebeurt als Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar in botsing komen. In Saudi-ArabiĆ« vochten de titelkandidaten een verhit duel uit waarbij het een aantal keer bijna misging. De autosportfederatie bracht daarop donderdag de internationale sportcode nog eens onder de aandacht. Daarin staat dat de stewards bij onsportief gedrag punten kunnen aftrekken of een coureur kunnen schorsen. “Nu is helder wat er kan gebeuren bij onsportieve acties. Iedereen weet het en dat is goed. Dus nu kunnen we gaan racen en we willen allemaal een fantastische race zien.”

Hill werd zelf in 1994 in de slotrace in AustraliĆ« aangereden door Michael Schumacher, toen hij de Duitser binnendoor wilde passeren. Beide coureurs vielen uit en Schumacher pakte zo met 1 punt verschil zijn eerste van zeven wereldtitels. “Ik krijg daar meer vragen dan ooit over en dat is logisch, want het kan een rol spelen in dit kampioenschap. Maar aan de andere kant moeten we ook niet te veel naar gebeurtenissen uit het verleden kijken en die dan uitvergroten.”