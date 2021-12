Schaatsster Beune stelt 3e olympisch startbewijs op 3000 m zeker

Joy Beune is bij de wereldbeker in Calgary als zevende geëindigd op de 3000 meter. Daarmee stelde ze met een plaats in de top 14 het derde Nederlandse startbewijs op de 3000 meter voor de Olympische Spelen zeker. Irene Schouten en Antoinette de Jong, beiden afwezig in Canada, hadden al gezorgd voor het eerste en tweede startbewijs voor Nederland.

Beune kwam in de laatste rit tegen de Canadese Ivanie Blondin tot 4.00,41. De zege op de 3000 meter ging naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die haar persoonlijke record verbeterde naar 3.54,43. De Italiaanse bleef daarmee de Canadese Isabelle Weidemann (3.55,33) en de Tsjechische Martina Sablikova (3.55,50) voor.

Carlijn Achtereekte kwam tot een tijd van 4.01,82. Daarmee werd de regerend olympisch kampioene op de 3000 meter, die niet fit aan de start stond, dertiende. Reina Anema, die mocht starten vanwege de afmeldingen van Schouten en De Jong, kwam tot 4.05,23 en finishte als zestiende en laatste.