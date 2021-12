Skeletonster Bos boekt eerste wereldbekerzege in Winterberg

Skeletonster Kimberley Bos heeft in het Duitse Winterberg haar eerste overwinning geboekt in de wereldbeker. Met haar eerste zege verstevigt de 28-jarige Edese haar leiding in de wereldbeker, waarin ze dit seizoen al twee keer als tweede eindigde.

Bos mocht al starten in het gele hesje van de leider in de wereldbeker en maakte die status meteen waar met de beste tijd in de eerste heat: 56,98 seconden. Dat was een nieuw baanrecord. Ze bleef de ervaren Duitse Tina Hermann 0,04 seconde voor.

Met haar tweede heat van 56,70 seconden, opnieuw een baanrecord, bleef ze Hermann zelfs 0,25 seconden voor. De Canadese Mirela Rahneva werd derde.