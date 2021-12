Skeletonster Bos haalt veel vertrouwen uit historische zege

Skeletonster Kimberley Bos kon het ook na afloop van haar eerste zege in de wereldbeker in Winterberg nog niet helemaal bevatten. “Het is de eerste Nederlandse wereldbekerzege ooit in het skeleton, dat is wel historisch. Ik vind het nog een beetje ongelooflijk”, zei de 28-jarige Edese.

Op de baan in Sauerland, waar de skeletonsters uit Duitsland normaal gesproken heersen, was Bos in beide heats de snelste en zette ze tot twee keer toe een nieuw baanrecord neer. “Nee ik had dat niet verwacht”, zei ze. “In trainingen zijn we verdeeld in twee groepen en de Duitsers en Russen zaten in de andere groep dus ik kon vooraf niet helemaal inschatten hoe snel ik was. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik een baanrecord heb.”

Het verschil ten opzichte van haar concurrenten werd door Bos vooral boven in de baan gemaakt. “Het waren heel goede runs. Ik startte vooral sneller, dat moet ook, want qua sleeën ben ik hier nog niet beter dan de Duitse skeletonsters. Die voorsprong heb ik wel vastgehouden. Dat is een vooruitgang met eerdere wedstrijden hier.” Ze klopte in Winterberg op één dag alle grote concurrenten, een goed voorteken met het oog op de Winterspelen. “Dat is hartstikke mooi en geeft heel veel vertrouwen richting de Spelen.”

Bos zegt sowieso heel tevreden te zijn met hoe het seizoen gaat. Ze werd twee keer tweede in de wereldbeker en in de derde wedstrijd eindigde ze als zesde. Daarmee nam ze de leiding over van de Russin Elena Nikitina en startte ze als klassementsleidster in Winterberg. “Dat was voor mij ook een nieuwe situatie waar ik mee om moest leren gaan. Ik was zenuwachtig, maar tegen de tijd dat de wedstrijd begon was dat wel weg.”

Ze leidt het klassement na vier races met 821 punten. Met nog vier wedstrijden te gaan is de vereiste plaats in de top 25 voor de Spelen in Beijing volgend jaar al zeker. “Ik moet nog wachten dat het officieel wordt op 14 januari, maar dat is een formaliteit.”