Teambazen Red Bull en Mercedes tonen verzoening

Max Verstappen en Lewis Hamilton keurden elkaar donderdag tijdens een gezamenlijk persmoment bij de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi geen blik waardig, hun teambazen Cristian Horner van Red Bull en Toto Wolff van Mercedes waren toeschietelijker. Zij schudden elkaar zelfs de hand.

“Veel geluk. Dat de beste coureur en het beste team mogen winnen”, zei Wolff. “Het is gewoon een hevige strijd geweest tussen teams en coureurs die het echt geweldig hebben gedaan. In sommige races reden Max en Lewis wel 45 seconden weg van de rest van het veld”, aldus de Oostenrijker, die hoopt dat Hamilton zondag voor de achtste keer wereldkampioen in de Formule 1 wordt.

Horner sloot zich aan bij de woorden van zijn concurrent. “Het is een zeer intense strijd geweest tussen ons, maar we hebben wel twee geweldige Britse teams die hun fabrieken op 15 mijl afstand van elkaar hebben. Het mag soms wel wat minder, maar de toewijding in ons team is zo groot en dat maakt soms emoties los als wij van mening zijn dat we worden benadeeld door de stewards.”

Verstappen kan zondag de eerste Nederlandse wereldkampioen worden in de Formule 1. De titelstrijd is ongemeen spannend. De Nederlander en de Brit staan na 21 van de 22 grands prix gelijk in punten. De sfeer tussen de twee titelkandidaten is te snijden na hun verhitte duel afgelopen zondag in Saudi-Arabiƫ.