Verstappen maakt indruk met snelste ronde in eerste training

Max Verstappen is voortvarend begonnen aan de laatste grand prix van dit jaar, waarin de Nederlander met rivaal Lewis Hamilton gaat uitmaken wie wereldkampioen wordt in de Formule 1. De coureur van Red Bull was de snelste in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Abu Dhabi.

De Nederlander ging harder over het gewijzigde Yas Marina Circuit dan Hamilton. De Brit noteerde de derde tijd en was 0,346 seconde minder snel. Valtteri Bottas klokte in zijn Mercedes de tweede tijd, 0,196 seconde langzamer dan Verstappen.

Het circuit van Abu Dhabi onderging dit jaar een fikse verandering en is beduidend sneller geworden. Verstappen klokte 1.25,009 in zijn beste rondje en dat was zo’n 10 seconden sneller dan de tijd waarmee hij vorig jaar poleposition veroverde.

De titelstrijd in de Formule 1 is ongemeen spannend. Verstappen en Hamilton gaan de slotrace in met evenveel punten.