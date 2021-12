Verstappen niet helemaal tevreden over eerste dag in Abu Dhabi

De eerste trainingsdag van de beslissende grand prix van Abu Dhabi in de Formule 1 verliep niet helemaal naar de wens van Max Verstappen. De Red Bull-coureur was de snelste in de eerste training, maar moest genoegen nemen met een vierde plaats in de tweede training, waarin rivaal Lewis Hamilton duidelijk sneller was in zijn Mercedes.

“De korte runs gingen niet helemaal volgens plan, we kwamen een beetje snelheid tekort”, keek Verstappen terug op de trainingen. “Maar ik denk dat we in de lange runs meer competitief waren en dat is belangrijk.”

De Limburger was wel tevreden over de aanpassingen aan het Yas Marina Circuit. “Ik vind het nieuwe circuit goed, het is leuker met de snelle bochten, zeker in de laatste sector”, zei Verstappen. “We hebben een aantal veranderingen aan de set-up van de wagen gedaan tijdens de twee trainingen en ik denk dat dat goed was. Ik kijk ernaar uit om dat in de kwalificatie allemaal samen te laten komen.”

Verstappen moest in de tweede training zes tienden van een seconde toegeven op Hamilton. Beide coureurs starten zondag met evenveel punten aan de slotrace en gaan daarin uitmaken wie de titel verovert.